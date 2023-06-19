Одразу троє загиблих дівчаток: на Прикарпатті поліція розслідує вбивство, а в Києві — раптові смерті

Одній дівчинці було 9 років, а двом - по 15

На Івано-Франківщині виявили бездиханне тіло 9-річної дівчинки, яка перед смертю була зґвалтована. Водночас у під’їзді багатоповерхівки у Києві знайшли мертвими двох 15-річних дівчат.

За інформацією пресслужби Поліції Івано-Франківської області, 18 червня о 17.45 правоохоронцям надійшло повідомлення від чоловіка, який повідомив, що його 9-річна дочка пішла до сестри приблизно о 15.00, але так і не з’явилася там. Зв’язку з дитиною не було, оскільки її телефон було вимкнено. Після цього поліцейські розпочали пошукові заходи.

"Близько 21:30 поліцейські виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті в чагарниках на території селища. Неподалік знайшли й одяг дівчинки", — йдеться у повідомленні.

Невдовзі було встановлено, що до злочину причетний 34-річний родич. Як з’ясувалося, того дня він приїхав у гості до свого двоюрідного брата — батька дівчинки. Незабаром дитина вирушила до сестри, а чоловік пішов за нею. Він запропонував дочці свого брата скоротити шлях і заманив її у хащі. Там він зґвалтував та задушив дівчинку.

"Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та оперативно встановили особу, причетну до скоєння тяжкого злочину. За кілька годин підозрюваного, раніше засудженого за злочини проти статевої недоторканності та проти власності, затримали у смт Кути", — повідомляють у поліції.

У скоєнні злочину чоловік зізнався. Йому загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 15 років або довічне.

Смерть 15-річних дівчат у Києві

17 червня у будинку на вулиці Уманській у Києві на сходовому майданчику виявлено тіла двох неповнолітніх дівчат. Як виявилося, до цього вони прийшли в одну із квартир цього будинку з метою вживання наркотичних речовин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Провівши низку слідчих дій, поліцейські з’ясували, що 16.06.2023 дві дівчини попросили у знайомого ключі від його квартири на вулиці Уманській, де надалі вживали психотропні речовини — солі PVP. Після цього 15-річні подруги залишилися в будинку до ранку і надалі були виявлені мертвими", — йдеться у повідомленні.

За фактом смерті неповнолітніх у Солом’янському районі Києва розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці затримали власника тієї ж квартири, куди приходили дівчата. Ним виявився 46-річний чоловік.

За фактом смерті неповнолітніх порушено кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне.

Також правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх згідно із ч. 2 ст. 317 Кримінального кодексу України.

Затриманому було повідомлено про підозру. Наразі готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі біля одного з будинків було виявлено бездиханне тіло жінки. Як з’ясувалося, чоловік задушив свою знайому та викинув на вулиці її оголене тіло.