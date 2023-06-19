Сразу три погибших девочки: на Прикарпатье полиция расследует убийство, а в Киеве - внезапные смерти

Одной девочке было 9 лет, а двоим — по 15

В Ивано-Франковской области обнаружили бездыханное тело 9-летней девочки, которая перед смертью была изнасилована. В то же время в подъезде многоэтажки в Киеве нашли мертвыми двух 15-летних девушек.

По информации пресс-службы Полиции Ивано-Франковской области, 18 июня в 17:45 правоохранителям поступило сообщение от мужчины, который сообщил, что его 9-летняя дочь ушла к сестре примерно в 15:00, но так и не появилась там. Связи с ребенком не было, так как ее телефон был отключен. После этого полицейские приступили к поисковым мероприятиям.

"Около 21:30 полицейские обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти в зарослях на территории поселка. Неподалеку нашли и одежду девочки", — говорится в сообщении.

Вскоре было установлено, что к преступлению причастен 34-летний родственник девочки. Как выяснилось, в тот день он приехал в гости к своему двоюродному брату — отцу девочки. Вскоре ребенок отправился к сестре, а мужчина последовал за ней. Он предложил дочери своего брата сократить путь и заманил ее в чащу. Там он изнасиловал и задушил девочку.

"Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и оперативно установили личность, причастную к совершению тяжкого преступления. Через несколько часов подозреваемого, ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности и против собственности, задержали в пгт Куты", — сообщают в полиции.

В совершении преступления мужчина признался. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненное.

Смерть 15-летних девушек в Киеве

17 июня в доме по улице Уманской в Киеве на лестничной площадке обнаружены тела двух несовершеннолетних девушек. Как оказалось, до этого они пришли в одну из квартир этого дома с целью употребления наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

"Проведя ряд следственных действий, полицейские выяснили, что 16.06.2023 две девушки попросили у знакомого ключи от его квартиры на улице Уманской, где в дальнейшем употребляли психотропные вещества — соли PVP. После этого 15-летние подруги остались в доме до утра и в дальнейшем были обнаружены мертвыми", — говорится в сообщении.

По факту смерти несовершеннолетних в Соломенском районе Киева начато уголовное производство. Правоохранители задержали владельца той самой квартиры, куда приходили девушки. Им оказался 46-летний мужчина.

По факту смерти несовершеннолетних возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное.

Также правоохранители возбудили уголовное дело по факту предоставления помещения с целью незаконного употребления психотропных веществ с привлечением несовершеннолетних согласно ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Украины.

Задержанному было сообщено о подозрении. Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре возле одного из домов было обнаружено бездыханное тело женщины. Как выяснилось, мужчина задушил свою знакомую и выбросил на улице ее обнаженное тело.