Побив та кинув товариша вмирати: в Одесі зловмисник намагався обдурити поліцію

Замість зізнатися у скоєному, зловмисник приховував злочин і намагався обдурити поліцію

В Одесі на проспекті Академіка Глушка 39-річний чоловік забив до смерті свого 47-річного приятеля, якого він пустив пожити. У зловмисника був шанс врятувати товариша, але він вважав за краще піти з дому, а потім намагався обдурити поліцейських.

Подробиці тяжкого злочину поділилися в ГУНП Одеської області. За скоєне одеситу загрожує до десяти років ув’язнення.

Інцидент стався під час застілля в одній із багатоповерхівок, де мешкав зловмисник. Він на якийсь час пустив пожити свого приятеля, а під час чергового застілля, випивши зайвого, між чоловіками почалася словесна суперечка. В якийсь момент господар квартири десь узятий металеву трубу і побив нею товариша. Замість того, щоб надати першу допомогу та викликати швидку, зловмисник вирішив втекти.

За попередніми даними поліцейських, потерпілий помер через травму голови, але точна причина смерті буде встановлена після судово-медичної експертизи. Більше того, півтори доби тіло загиблого пролежало в будинку зловмисника, але той мовчав про те, що сталося, а потім вирішив приховати злочин і забезпечити собі алібі.

Чоловік розповів про це іншому товаришу, який на момент вбивства виходив у справах, що, повернувшись додому, виявив друга мертвим. Той звернувся до поліції та на місце інциденту приїхали правоохоронці, які виявили докази того, що до злочину причетний господар житла. Однак той до останнього відмовлявся і брехав правоохоронцям, що не причетний до смерті друга. Проте йому довелося здатися і все розповісти, бо докази були проти нього.

Наразі зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено під варту. Проти нього відкрили кримінальну справу та вже повідомили про підозру ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу (навмисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого). Йому загрожує від 7 до 10 років за ґратами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі чоловік задушив подругу та викинув голе тіло на вулицю. Поліція оперативно відшукала його та затримала.