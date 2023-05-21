Бил, душил и нанес 10 ударов ножом: под Одессой молодой человек лишил жизни женщину, которая была для него "как мать"

Поняв ужас своего поступка, убийца накрыл тело жертвы одеялом, убежал и избавился от вещественных доказательств.

В Одесской области полицейские задержали 24-летнего местного жителя за жестокое убийство женщины, которая заботилась о нем как о родном сыне.

Об этом сказано в сообщении областного управления Нацполиции.

Правоохранители установили, что потерпевшая несколько месяцев проживала в доме своих знакомых в одном из сел области и присматривала за их хозяйством.

14 мая к ней пришел знакомый молодой человек с просьбой одолжить денег. Получив отказ, гость возмутился, и между женщиной и молодым человеком вспыхнула ссора.

В ходе спора мужчина начал душить знакомую, бил по голове бытовыми принадлежностями и нанес более десяти ударов ножом.

Поняв, что убил женщину, он накрыл ее тело одеялом, убежал и избавился от окровавленной одежды и ножа.

Тело убитой обнаружил три дня спустя родственник владельцев дома и немедленно вызвал полицию. Правоохранители за считанные часы установили правонарушителя, который признался в содеянном, отметив, что потерпевшая была ему как приемная мать, но в разгар спора он "сильно разозлился".

Во время поверхностного осмотра фигуранта в его кармане полицейские обнаружили сверток с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое средство "соль", а в его доме – вещественные доказательства причастности к убийству женщины. Также выяснилось, что в отношении него на рассмотрении Суворовского районного суда Одессы находится обвинительный акт за кражу, а сам мужчина не являлся на судебные заседания, из-за чего был объявлен в розыск.

"При наличию достаточных доказательств, собранных правоохранителями, следователи сообщили фигуранту о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку (убийству), что предусмотрено частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. По ходатайству правоохранителей, суд избрал подозреваемому меру пресечения. Согласно санкции упомянутой статьи, молодому человеку грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет ", — говорится в сообщении правоохранителей.

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит точную причину смерти.

Продолжается следствие.

Ранее сообщалось о жестоком убийстве под Кривым Рогом, где женщину тяжело избили табуретом и подрезали, а затем с целью уничтожения улик подожгли дом.