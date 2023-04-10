Ограбили на полмиллиона и убили на глазах у детей: под Днепром жестоко лишили жизни фермера

Нанеся мужчине многочисленные удары по телу, грабители нанесли ему смертельное ножевое ранение в грудную клетку.

В Днепропетровской области, где ранее мужчина забил до смерти ребенка сожительницы, суд вынес приговор по делу об ограблении фермера в Криничанском районе.

Детали инцидента рассказали в областной прокуратуре.

"Трое мужчин, один из которых работник исправительной колонии, ворвались в домовладение местного фермера на территории Криничанского района. В доме, кроме хозяина, находились шесть членов семьи, в том числе малолетние дети", — говорится в сообщении ведомства.

Угрожая применением насилия, осужденные связали присутствующих и потребовали денежные средства и драгоценности. Узнав местонахождение сейфа, они прострелили ногу и руку хозяину.

После завладения драгоценностями, золотыми украшениями и денежными средствами в размере почти 580 тысяч гривен, нападавшие нанесли мужчине многочисленные удары по телу и смертельное ножевое ранение в грудную клетку.

Осужденные пытались покинуть место совершения преступления на автомобиле фермера, однако во время движения руль заблокировался и завладеть транспортным средством мужчинам не удалось.

Согласно решению суда, преступники будут отбывать наказание пожизненно.

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