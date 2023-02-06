Моторошне вбивство під Львовом: жінка зарізала гостя і ховала його тіло кілька місяців у себе в ванній

Приводом для конфлікту стала словесна суперечка між господинею та гостем

Кримінальні хроніки останніх місяців показують, що громадяни, які зважилися на вбивство, часто намагаються позбутися тіл своїх жертв будь-якими доступними їм способами з метою відвести від себе підозру.

Саме так вчинила і 41-річна мешканка Львівської області, яка вбила свого гостя та потім за допомогою чоловіка кілька місяців ховала його тіло у ванній.

Про деталі вбивства розповіли у Львівській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що у квітні 2022 року в одному із сіл Львівського району, обвинувачена разом із чоловіком та їхнім 48-річним знайомим розпивали на кухні алкогольні напої.

Під час застілля між фігуранткою справи та гостем виникла словесна суперечка, під час якої господиня дому вихопила ніж та вдарила ним знайомого в груди. Від отриманих травм той помер на місці.

Щоб приховати сліди злочину, підозрювана попросила чоловіка допомогти їй перенесли тіло вбитого у ванну, де воно й знаходилося кілька місяців.

Після того, як поліція виявила труп, обвинувачену затримали і зараз вона перебуває під вартою.

Обвинувальний акт за фактом скоєння умисного вбивства направлений до суду, який незабаром розгляне інцидент і ухвалить рішення по ньому.

Раніше повідомлялося про інший випадок вбивства, після якого вбивця намагався сховати тіло своєї жертви: чоловік убив рідного брата та скинув його тіло у рів за околицею села.