Від больового шоку померла на місці: на Михолаївщині зять облив бензином та підпалив тещу

За скоєне чоловіка засуджено до 14 років позбавлення волі

У не так давно звільненій від рашистів Снігурівці Миколаївської області місцевого жителя засуджено до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю.

Про це говориться в повідомленні обласної прокуратури.

"У ході судового розгляду колегією суддів встановлено, що у жовтні 2021 року 64-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у ході сварки облив бензином свою 84-річну тещу та підпаливі", — сказано в повідомленні.

На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень у виді опіків, ускладнених розвитком больового шоку, жінка померла на місці.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Раніше повідомлялося про те, що у сусідній з Миколаївщиною Одеській області сварка між цивільними чоловіком та дружиною завершилася трагедією: жінка вдарила викруткою коханого у груди, від чого він помер.