От болевого шока умерла на месте: на Нихолаевщине зять облил бензином и поджег тещу

За совершенное мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы

В недавно освобожденной от рашистов Снигиревке Николаевской области местный житель приговорен к 14 годам лишения свободы за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

"В ходе судебного разбирательства коллегией судей установлено, что в октябре 2021 года 64-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры облил бензином свою 84-летнюю тещу и поджог", — говорится в сообщении.

К сожалению, от полученных телесных повреждений в виде ожогов, осложненных развитием болевого шока, женщина скончалась на месте.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в соседней с Николаевской Одесской области ссора между гражданским мужем и женой завершилась трагедией: женщина ударила отверткой любимого в грудь, от чего он умер.