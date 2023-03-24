Вдарила викруткою в груди: в Одесі жінка позбавила коханого життя колюче-ріжучим предметом

За скоєння злочину жінку можуть позбавити волі на строк від семи до п'ятнадцяти років

В місті Одеса, яке постійно страждає від "мовних скандалів" і обстрілів ворога, у ніч із суботи на неділю в одному з гуртожитків на вулиці Академіка Корольова сталася трагедія: 44-річна жінка вдарила колючо-ріжучим предметом у груди молодшого на рік чоловіка, від чого той загинув на місці.

Про інцидент повідомили у обласному відділенні Нацполіції.

"Правоохоронці встановили, що під час хмільного застілля між чоловіком та жінкою виник конфлікт, у ході якого вона й завдала йому смертельного удару. Причини сварки зі співмешканцем громадянка згадати не змогла" – говориться у повідомленні поліції.

Сусіди сімейної пари викликали карету швидкої допомоги, до поліції повідомлення надійшло вже від лікарів.

З місця події поліцейські вилучили викрутку та ножі. В рамках слідства призначено низку експертиз, зокрема і ту, що встановлять, яким саме предметом загиблому було спричинене тілесне ушкодження.

Наразі жінка затримана, їй повідомлено про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині (умисному вбивстві). Цей злочин передбачений ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Підозрювана нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі клопочуть щодо застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Раніше повідомлялося, що під Одесою жінка намагалася отруїти рідну матір, а потім забила її кочергою.