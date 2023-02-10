Кровавая драма с украинцами в Польше: погибли бывший муж и сожитель женщины, а сама она в тяжелом состоянии

Двое детей супружеской пары остались без отца

В страдающей от наплыва нелегалов Польше в городе Быдгощ произошла трагедия, участниками которой стали четверо украинцев.

Об инциденте сообщает агентство PAP.

По информации журналистов, во вторник, 7 февраля, в полицию города поступило сообщение о драке между украинцами и шуме, который был слышен из арендуемой ими квартиры.

Когда польские правоохранители прибыли по указанному адресу, они нашли лежащую в подъезде 25-летнюю женщину в тяжелом состоянии.

Взломав запертую изнутри дверь, полицейские вошли в квартиру, где увидели также лежащую без сознания 71-летнюю женщину и двух мертвых мужчин – в возрасте 22 и 25 лет.

Впоследствии было установлено, что бабушка – это мать пострадавшей женщины, а мужчины – ее бывший супруг и занявший его место в Польше сожитель.

Также в квартире находились двое детей, которые, к счастью, не пострадали.

Разбирая ситуацию, правоохранители выяснили, что в квартире произошла потасовка – то ли между бабушкой и сожителем ее дочери, то ли между двумя мужчинами. Как бы там ни было, в результате оба мужчины были мертвы, а две женщины – в тяжелом состоянии. А дети – без отца.

Также стало известно, что украинка вместе с детьми и бабушкой переехали в Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину. А ее бывший муж и ранее проживал в Польше.

Что же произошло в квартире в тот вечер, и кто на кого бросался с ножом, предстоит установить полиции.

Ранее сообщалось об убийстве еще одной украинки-зароботчанки – но уже в другой европейской стране – Италии.