Жуткое убийство под Львовом: женщина зарезала гостя и прятала несколько месяцев его труп у себя в ванной

Поводом для конфликта стала словесная перепалка между хозяйкой и гостем

Криминальные хроники последних месяцев показывают, что часто решившиеся на убийство граждане пытаются избавиться от тел своих жертв любым доступными им способами с целью отвести от себя подозрение.

Именно так поступила и 41-летняя жительница Львовской области, которая убила своего гостя и затем с помощью мужа несколько месяцев прятала его тело в ванной.

О деталях убийства рассказали во Львовской областной прокуратуре.

Следствие установило, что в апреле 2022 года в одном из сел Львовского района, на кухне своего дома обвиняемая вместе с мужем и их 48-летним знакомым распивали алкогольные напитки.

Во время застолья между фигуранткой дела и гостем возникла словесная перепалка, в ходе которой хозяйка дома выхватила нож и ударила им знакомого в грудь. От полученных травм тот скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая попросила мужа помочь ей перенесли тело убитого в ванную, где оно и находилось несколько месяцев.

После того, как полиция обнаружила труп, обвиняемую задержали, и сейчас она находится под стражей.

Обвинительный акт по факту совершения умышленного убийства направлен в суд, который вскоре рассмотрит инцидент и примет по нему решение.

Ранее сообщалось о другом случае убийства, после которого убийца пытался спрятать тело своей жертвы: мужчина убил родного брата и сбросил его тело в ров за окраиной села.