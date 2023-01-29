Поднял руку на родного человека: в Херсоне мужчина зарезал мать

Совершив убийство, злоумышленник переодел свою жертву в чистое белье, пытаясь "замести следы"

В страдающем от постоянных обстрелов путинских варваров Херсоне в январе 34-летний местный житель убил родную мать, нанеся ей ножевое ранение, несовместимое с жизнью.

О жутком инциденте рассказали в Херсонской областной прокуратуре.

Как выяснили правоохранители в ходе следствия, во время ссоры горе-сын применил к собственной матери силу и нанес ей удар ножом, от которого женщина скончалась.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник переодел убитую в чистую одежду и избавился от некоторых ее личных вещей. После этого он позвонил медикам и полицейским – чтобы сообщить о "естественной смерти" матери.

Подзреваемый в убийстве матери

Но "благодаря слаженным действиям прокуратуры, полицейских и экспертов умышленное убийство было раскрыто", а правонарушитель признался в содеянном.

За совершенное преступление подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее рассказывалось о жестоком убийстве родного человека под Киевом: в Броварском районе сын лишил жизни отца, нанеся ему пять ударов ножом.