Завдав коханій на Різдво 10 ударів кухонним ножем: під Харковом чоловік жорстоко розправився із дружиною

Під час сварки за святковим столом чоловік не зміг стримати емоцій та застосував силу

У Харківській області, де у грудні любитель "російського міра" жорстоко розправився з коханою і втік до росії, сталося нове вбивство, в якому підозрюють місцевого мешканця.

Про інцидент повідомили у Харківській окружній прокуратурі.

За даними слідства, 7 січня 2023 року у смт Покотилівка 37-річний чоловік перебував удома зі своєю 42-річною співмешканкою, святкуючи Різдво.

У якийсь час між подружжям виникала сварка, і коли аргументи у вигляді слів були вичерпані, чоловік спочатку розбив вхідні двері, а потім схопив кухонний ніж, який лежав на столі, і завдав жінці близько десяти ударів по різних частинах тіла, від чого вона померла на місці.

Розбиті вхідні двері

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України. Йому вже повідомили про підозру по факту навмисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Що саме стало приводом для вбивства, буде з’ясовано під час розслідування.

Підозрюваний у вбивстві чоловік

Раніше повідомлялося про не менш жахливий інцидент під Києвом: там чоловік під кайфом убив рідну матір, завдавши їй ударів палицею та руками.