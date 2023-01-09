Нанес любимой на Рождество 10 ударов кухонным ножом: под Харьковом мужчина жестоко расправился с женой

В ходе ссоры за праздничным столом мужчина не смог сдержать эмоций и применил силу

В Харьковской области, где в декабре любитель "русского мира" жестоко расправился с возлюбленной и сбежал в рф, произошло новое убийство, в котором подозревают местного жителя.

Об инциденте сообщили в Харьковской окружной прокуратуре.

По данным следствия, 7 января 2023 года в пгт Покотиловка 37-летний мужчина находился дома со своей 42-летней сожительницей, празднуя Рождество.

Внезапно между супругами возникал ссора, и когда аргументы в виде слов были исчерпаны, мужчина сначала разбил входную дверь, а затем схватил лежащий на столе кухонный нож и нанес женщине около десяти ударов по разным частям тела, от которых она скончалась на месте.

Разбитая входная дверь

Правоохранители оперативно задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему уже сообщили о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Что именно стало поводом для убийства, будет выяснено в ходе расследования.

Подзреваемый в убийстве мужчина

Ранее сообщалось о не менее жутком инциденте под Киевом: там мужчина под кайфом убил родную мать, нанеся ей удары палкой и руками.