Вісім трупів, включаючи малюка: в окупованій Макіївці сталося масове вбивство

Підозрюваних у злочині затримали

В окупованій Макіївці розстріляли цілу родину — вісім людей було вбито, включаючи чотирьох неповнолітніх. Окупаційні правоохоронці оголосили план-перехоплення. Вони розшукують автомобіль Skoda, на якому могли втекти зловмисники.

Молодшому із убитих дітей був лише рік. Російські ЗМІ повідомляють, що вісім людей убили заради пограбування. Загиблими виявилася циганська родина, яка жила у ромському кварталі на околиці Макіївки.

Місце трагедії на карті

Вбивство сталося на вулиці Прогресивній напередодні пізно увечері. Зловмисники не просто розстріляли жертв, а добили пострілом у голову кожного – на місці було знайдено близько 40 гільз. Найстаршому серед загиблих було 48 років. Дітям було від 1 до 16 років.

З будинку вкрали ігрову приставку та забрали автомобіль Skoda, на якому і втекли зловмисники. Трьох підозрюваних у злочині вже затримали. Як виявилося, вони раніше вже були засуджені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окупанти женуть на війну в Україну ув'язнених — здебільшого це саме вбивці, ґвалтівники та продавці наркотиків. Воювати із ЗСУ вони бояться, тому радше спрямовують зброю проти мирних жителів.