Зґвалтував рідну доньку, а через час – 11-річну падчерку: у Хмельницьку суд виніс вирок педофілу

Насильник змушував дитину мовчати під загрозою розправи із самою дівчинкою та її матір’ю

У Хмельницькій області, де минулого літа сталося вбивство на сексуальному ґрунті, суд напередодні новорічних свят виніс вирок у ще одній справі, де фігурує зґвалтування.

Про нього розповіли у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, суд визнав винним 51-річного мешканця Шепетівського району у замаху на зґвалтування та повторне зґвалтування своєї падчериці. Вперше негідник поглумився над дитиною, коли дівчинці було 11 років.

Щоб уникнути покарання за свій мерзенний вчинок, чоловік змушував падчерку мовчати, погрожуючи розправою над нею та її матір’ю. І тільки злякавшись за життя матері, дівчинка зважилася на те, щоб зателефонувати до поліції.

У травні 2021 року горе-вітчима було затримано.

На суді він наполегливо заперечував свою провину, але слідчі знайшли достатньо доказів його винності.

Крім того, виявилося, що це була не перша судимість чоловіка за подібні діяння: раніше він уже відсидів 10 років за зґвалтування своєї дочки.

Цього разу суд призначив йому максимальне покарання – довічне ув’язнення. Крім того, відомості про ґвалтівника будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітніх.

Раніше повідомлялося про інший випадок неналежного ставлення вітчима до падчерки: під Києвом чоловік чинив сексуальне насильство над 13-річною дівчинкою.