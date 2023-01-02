Изнасиловал родную дочь, а через время – 11-летнюю падчерицу: в Хмельницке суд вынес приговор педофилу

Насильник заставлял ребенка молчать под угрозой расправы с самой девочкой и ее матерью

В Хмельницкой области, где прошлым летом произошло убийство на сексуальной почве, суд накануне новогодних праздников вынес приговор по еще одному делу, где фигурирует изнасилование.

О нем рассказали в Хмельницкой областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, суд признал виновным 51-летнего жителя Шепетовского района в покушении на изнасилование и повторном изнасиловании своей падчерицы. Впервые негодяй надругался над ребенком, когда девочке было 11 лет.

Чтобы избежать наказания за своей мерзкий поступок, мужчина заставлял падчерицу молчать, угрожая расправой над ней и ее матерью. И только испугавшись за жизнь матери, девочка решилась на то, чтобы позвонить в полицию.

В мае 2021 года горе-отчим был задержан.

На суде он упорно отрицал свою вину, но следователи нашли достаточно доказательств его виновности.

Кроме того, оказалось, что это была не первая судимость мужчины за подобные деяния: ранее он уже отсидел 10 лет за изнасилование собственной дочери.

В этот раз суд назначил ему максимальное наказание – пожизненное заключение. Кроме того, сведения о насильнике будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

Ранее сообщалось о другим случае неподобающего отношения отчима к падчерице: под Киевом мужчина совершал сексуальное насилие над 13-летней девочкой.