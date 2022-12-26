Розбещував 13-річну дівчинку: під Києвом чоловік чинив сексуальне насильство над падчеркою

Покарання за такі правопорушення передбачає позбавлення волі на строк до десяти років

У Київській області, де нещодавно сексуального насильства з боку хрещеного батька зазнала його падчерка, сталося ще одне правопорушення, яке вчинила більш доросла людина по відношенню до молодшої.

Про інцидент розповіли в обласному управлінні Нацполіції.

Правоохоронці повідомили, що 22 грудня до них звернулися жінка, яка розповіла, що в селі Луговики Поліської громади побачила, як цивільний чоловік розбещує її 13-річну дочку.

На місце події прибули поліцейські з Іванкова, зокрема, інспектор ювенальної превенції.

"Напередодні 35-річний чоловік відвів дочку дружини до сараю і почав вчиняти дії сексуального характеру. Як виявилося, це був уже третій випадок", – уточнив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що чоловіком були скоєні насильницькі дії сексуального характеру, не пов’язані з проникненням в тіло іншої людини, але які проводилися по відношенню до особи, яка не досягла чотирнадцяти років.

У таких випадках передбачено кримінальну відповідальність, незалежно від того, чи відбувалися ці дії за згодою жертви ґвалтівника – по суті ще дитини.

У результаті зловмиснику повідомили про підозру відповідно до частини 4 статті 153 Кримінального кодексу, покарання за якою передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на початку грудня на Київщині було винесено вирок у справі про вбивство подружжя із Закарпаття їхнім бізнес-партнером.