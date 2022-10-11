Дев’ять років знущань: тренер у Луцьку розбещував неповнолітніх спортсменок — ЗМІ

Підозрюваному вже виповнилося 72 роки, але вік аж ніяк не став на заваді для намірів у бік юних дівчаток

У Луцьку завершилося розслідування про сексуальне домагання з боку спортивного тренера до його неповнолітніх вихованок. Справу порушили після звернення до правоохоронців одразу п’ятьох постраждалих, які заявили, що роками терпіли приставання та залякування старшого чоловіка.

Більше подробиць повідомляє видання ZAXID.NET. Посилаючись на особисті джерела, журналісти озвучують ім’я підозрюваного — колишній голова дитячо-юнацької спортивної школи Богуслав Галицький. Свого часу він тренував жіночу волейбольну команду "Волинь-Університет".

Як повідомили волинські прокурори, під час розслідування їм удалося встановити причетність підозрюваного до злочинів, про які повідомили постраждалі дівчата. Протягом тривалого часу – з 2012 по 2021 рік – старший чоловік всіляко залякував своїх вихованок, а також чинив по відношенню до них різні злочини сексуального характеру. Йдеться не лише про зґвалтування, а й інше сексуальне насильство, включаючи загалом розбещення неповнолітніх.

Богуслав Галицький

Одним із головних доказів у справі луцького тренера є речові докази, знайдені в кабінеті підозрюваного. Під час обшуків поліція знайшла цілу колекцію секс-іграшок, які, за словами потерпілих, часто застосовувалися під час "забав" з боку чоловіка.

Колекція секс-іграшок у кабінеті підозрюваного

Богуславу Галицькому, ім’я якого пов’язують із цим скандалом, могло довгий час сходити з рук усе скоєне, адже наставниці говорять про регулярні залякування з його боку.

Суд розглядатиме можливість звинувачень чоловіка одразу за трьома статтями. Якщо його провину доведуть, він може загриміти у в’язницю терміном до 12 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Чернівцях під час спроб затримати педофіла було вбито 22-річну поліцейську. Невдовзі підозрюваного розшукали, проте він знову чинив опір, за що й поплатився власним життям.

Крім цього, ми писали про справедливе покарання для розбещувача малолітніх, якого засудили на Хмельниччині.