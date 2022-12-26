Развращал 13-летнюю девочку: под Киевом мужчина совершал сексуальное насилие над падчерицей

Наказание за подобные правонарушения предполагает лишение свободы на срок до десяти лет

В Киевской области, где не так давно сексуальному насилию со стороны крестного отца подверглась его падчерица, произошло еще одно правонарушение, которое совершил более взрослый человек.

Об инциденте рассказали в областном управлении Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что 22 декабря к ним обрались женщина, рассказавшая, в селе Луговики Полесской общины увидела, как гражданский муж развращает ее 13-летнюю дочь.

На место происшествия прибыли полицейские из Иванкова, в том числе инспектор ювенальной превенции.

"Накануне 35-летний мужчина отвел дочь жены в сарай и начал совершать действия сексуального характера. Как оказалось, это был уже третий случай", – уточнил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что мужчиной были совершены насильственные действия сексуального характера, не связанные с проникновением в тело другого человека, но проводившиеся по отношению к лицу, не достигшему четырнадцати лет.

В таких случаях предусмотрена уголовная ответственность, вне зависимости от того, совершались ли эти действия по согласию жертвы насильника – по сути, еще ребенка.

В итоге злоумышленнику сообщили о подозрении в соответствии с частью 4 статьи 153 Уголовного кодекса, наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в начале декабря в Киевской области был вынесен приговор по делу об убийстве супругов из Закарпатья их бизнес-партнером.