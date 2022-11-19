Зарезали возле собственного дома: в Одессе лишили жизни мужчину (видео)

Нападавшего нашли в течение суток

В страдающей от длительных перебоев со светом Одессе правоохранителям помимо разблокировки дорог приходится заниматься и сугубо криминальными делами.

Об одном из них рассказали в областном управлении Нацполиции.

Согласно информации правоохранителей, в ночь с 15 на 16 ноября 33-летний местный житель подъехал к своему дому на улице Академика Сахарова. Как только мужчина вышел из автомобиля, на него набросился с ножом неизвестный.

Нападение было настолько неожиданным, что потерпевший, очевидно, не успел оказать сопротивление, ему нанесли множество колото-резаных ран, от которых он вскоре умер.

Обнаружив окровавленное тело мужчины, прохожие вызвали врачей и полицейских, но медики, к сожалению, уже ничем не могли помочь жертве нападения.

Полиция же начала поиски преступника. Были проведены подворовые и поквартирные обходы, изучены записи с камер видеонаблюдения, находившихся рядом с местом преступления, и менее чем за сутки злоумышленник был разоблачен.

Следственный эксперимент

Во время проведения неотложного обыска в его квартире полицейские обнаружили и изъяли одежду с биологическими следами с места преступления, а также ножи и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Их направили на экспертизу.

Вещественные доказательства

Следователи под процессуальным руководством Суворовской окружной прокуратуры города Одессы сообщили мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Это преступление предусмотрено ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Расследование убийства в Одессе

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Полицейские будут ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотивы убийства.

Ранее сообщалось о другом убийстве, которое произошло под Львовом: там мужчина жестоко расправился с матерью и ушел спокойно спать.