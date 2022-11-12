Ревнощі вбивають: у Кривому Розі чоловік позбавив життя кохану, завдавши їй смертельного удару ножем.

Від отриманих травм жінка померла на місці

Не встигли жителі Кривого Рогу відійти від жахливого вбивства чоловіком своїх близьких наприкінці жовтня, як у чомусь подібний інцидент стався у Саксаганському районі міста днями.

Про нього розповіли у відділенні Нацполіції області.

Згідно з інформацією правоохоронців, 9 листопада в одній із квартир міста між цивільними чоловіком та дружиною виникла сварка на ґрунті ревнощів.

Як іноді буває в подібних випадках, у запалі "розборок" у хід пішли різноманітні аргументи, аж до найнебезпечніших.

У результаті сварка переросла в бійку, в ході якої чоловік схопив кухонний ніж, що лежав на столі, і вдарив їм співмешканку в живіт. Від отриманих травм та померла на місці.

Той самий злощасний ніж

Прибувши за викликом на місце злочину поліцейські вилучити ніж як знаряддя убивства і направили його на експертизу.

Зловмисника, звісно ж, затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На жаль, вбивства під час сімейних "розбірок" не такі вже й рідкісні в нашій країні. Раніше повідомлялося про те, що на Хмельниччині місцевий житель завдав удару ножем у серце громадянської дружини, і намагався потім переконати суддів, що зробив це з необережності.