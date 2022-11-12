Ревнощі вбивають: у Кривому Розі чоловік позбавив життя кохану, завдавши їй смертельного удару ножем.
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Від отриманих травм жінка померла на місці
Не встигли жителі Кривого Рогу відійти від жахливого вбивства чоловіком своїх близьких наприкінці жовтня, як у чомусь подібний інцидент стався у Саксаганському районі міста днями.
Про нього розповіли у відділенні Нацполіції області.
Згідно з інформацією правоохоронців, 9 листопада в одній із квартир міста між цивільними чоловіком та дружиною виникла сварка на ґрунті ревнощів.
Як іноді буває в подібних випадках, у запалі "розборок" у хід пішли різноманітні аргументи, аж до найнебезпечніших.
У результаті сварка переросла в бійку, в ході якої чоловік схопив кухонний ніж, що лежав на столі, і вдарив їм співмешканку в живіт. Від отриманих травм та померла на місці.
Прибувши за викликом на місце злочину поліцейські вилучити ніж як знаряддя убивства і направили його на експертизу.
Зловмисника, звісно ж, затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
На жаль, вбивства під час сімейних "розбірок" не такі вже й рідкісні в нашій країні. Раніше повідомлялося про те, що на Хмельниччині місцевий житель завдав удару ножем у серце громадянської дружини, і намагався потім переконати суддів, що зробив це з необережності.