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Ревнощі вбивають: у Кривому Розі чоловік позбавив життя кохану, завдавши їй смертельного удару ножем.

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
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Сімейна сварка призвела до вбивства Новина оновлена 12 листопада 2022, 00:42
Сімейна сварка призвела до вбивства. Фото Відкриті джерела

Від отриманих травм жінка померла на місці

Не встигли жителі Кривого Рогу відійти від жахливого вбивства чоловіком своїх близьких наприкінці жовтня, як у чомусь подібний інцидент стався у Саксаганському районі міста днями.

Про нього розповіли у відділенні Нацполіції області.

Згідно з інформацією правоохоронців, 9 листопада в одній із квартир міста між цивільними чоловіком та дружиною виникла сварка на ґрунті ревнощів.

Як іноді буває в подібних випадках, у запалі "розборок" у хід пішли різноманітні аргументи, аж до найнебезпечніших.

У результаті сварка переросла в бійку, в ході якої чоловік схопив кухонний ніж, що лежав на столі, і вдарив їм співмешканку в живіт. Від отриманих травм та померла на місці.

Той самий злощасний ніж

Прибувши за викликом на місце злочину поліцейські вилучити ніж як знаряддя убивства і направили його на експертизу.

Зловмисника, звісно ж, затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст.115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На жаль, вбивства під час сімейних "розбірок" не такі вже й рідкісні в нашій країні. Раніше повідомлялося про те, що на Хмельниччині місцевий житель завдав удару ножем у серце громадянської дружини, і намагався потім переконати суддів, що зробив це з необережності.

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#Поліція #Вбивство #Ніж #Кривий Ріг