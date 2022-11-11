Забив молотком до смерті: відомі деталі вбивства неповнолітньої на Рівненщині

Свій вчинок 21-річний підозрюваний пояснювати відмовляється

В Україні стрімко зростає відсоток убивств, які злочинці скоюють у себе чи жертви вдома. Не встигли вщухнути розмови про резонансну смерть чоловіка у Дніпрі, як із Рівненської області прийшли чергові трагічні звістки. Правоохоронці розслідують загибель 17-річної дівчини Марії, яку її знайомий забив молотком. У момент скоєння злочину молоді люди перебували вдома у підозрюваного.

Більше деталей повідомляють представники Нацполіції та обласної прокуратури Рівненщини. Особливого розголошення справі намагається надати знайома загиблій під ніком kimura.naomi, яка висвітлює розслідування у своєму TikTok.

Вбивство сталося 7 листопада у селі Обарів. Закривавлене тіло дівчини без ознак життя було виявлено поліцейськими на вулиці. Двір будинку, в якому проживає підозрюваний, був весь в бризках крові, очевидно залишеними, поки відбувалась спроба позбутися тіла. Постраждалу Марію забили молотком — у неї діагностовано щонайменше двадцять ран від тупого предмета на голові.

Тіло дівчини знайшли на вулиці

Цікавим є той факт, що після скоєння вбивства підозрюваний у всьому зізнався батькам, а потім зник у невідомому напрямку. Слід віддати належне його батькові: він звернувся до поліції.

Закривавлені сліди у дворі підозрюваного

Наразі 21-річного хлопця затримано, його взято під варту без можливості вийти під заставу. Свою провину він визнає лише частково, а мотиви жорстокого вчинку пояснювати відмовляється.

Процес взяття під варту

Цікаво, що знайома загиблої стверджує, що батьком підозрюваного є військовослужбовець, який начебто може "поклопотати" про сина. Виправдати хлопця навряд вдасться, проте влаштувати йому максимально комфортні умови перебування за ґратами – ймовірно, так. Також деякі користувачі мережі зазначають, що, незважаючи на дані поліції, злочинець і його жертва не перебували в романтичних відносинах.

Багато українців вражені жорстоким вбивством і висловлюються з цього приводу на теренах соцмереж.

Додамо, якщо вина хлопця буде доведена, йому загрожує до 15 років за ґратами.

Раніше "Телеграф" розповідав про резонансний інцидент у Одесі — в згорілій квартирі було знайдено тіла матері і сина. У жінки виявилося перерізане горло.