Подвійне вбивство під Полтавою: чоловіка та жінку позбавили життя, а тіла викинули на звалище

Підозрюваний може бути причетний до інших злочинів на території міста та району

На початку листопада поліція Полтавської області отримала оперативну інформацію про вбивство кількох людей на території Кременчука, які турбували місцеве населення не менше, ніж обстріл міста ворогом.

Про це повідомили у обласному управлінні Нацполіції.

Щоб припинити чутки про маніяка, який орудує в населеному пункті, правоохоронці провели розслідування, за результатами якого затримали 29-річного мешканця Кременчука, "обґрунтовано підозрюваного у позбавленні життя жінки та чоловіка".

На місці передбачуваного вбивства

Після проведення всіх необхідних експертиз фігуранту справи повідомили про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід – утримання під вартою.

"Досудовим розслідуванням зібрано докази причетності підозрюваного до вбивства 33-річної жінки та чоловіка, 1972 року народження. Тіла загиблих виявлені на міському звалищі під час проведення слідчих дій", — сказано в повідомленні поліції.

Повідомлення поліції

Розслідування у цій справі триває, тому що правоохоронці мають підстави вважати, що підозрюваний може бути причетний до інших аналогічних злочинів на території міста та району.

Раніше повідомлялося про страшне вбивство в Одесі: чоловік перерізав матері горло і згорів разом з нею в квартирі.