Забил молотком до смерти: известны детали убийства несовершеннолетней на Ровенщине

Свой поступок 21-летний подозреваемый объяснять отказывается

В Украине стремительно растет процент убийств, которые преступники совершают у себя или у жертвы дома. Не успели поутихнуть разговоры о резонансной смерти мужчины в Днепре, как из Ровенской области пришли очередные трагические вести. Правоохранители расследуют гибель 17-летней девушки Марии, которую забил молотком ее знакомый. В момент совершения преступления молодые люди находились дома у подозреваемого.

Больше деталей сообщают представители Нацполиции и областной прокуратуры Ровенщины. Особое разглашение делу пытается придать знакомая погибшей под ником kimura.naomi, которая освещает расследование в своем TikTok.

Убийство произошло 7 ноября в селе Обарив. Окровавленное тело девушки без признаков жизни было обнаружено полицейскими на улице. Двор дома, в котором проживает подозреваемый, был весь покрыт кровавыми брызгами, очевидно оставленными, пока совершалась попытка избавиться от тела. Пострадавшую Марию забили молотком — у нее диагностировано не менее двадцати ран от тупого предмета на голове.

Тело девушки нашли на улице

Занимателен тот факт, что после совершения убийства подозреваемый во всем признался родителям, а затем скрылся в неизвестном направлении. Следует отдать должное его отцу: он обратился в полицию.

Окровавленные следы во дворе подозреваемого

На данный момент 21-летний парень задержан, он взят под стражу без возможности выйти под залог. Свою вину он признает лишь частично, а мотивы жестокого поступка объяснять отказывается.

Процесс взятия под стражу

Интересно, что знакомая погибшей утверждает, что отцом подозреваемого является военнослужащий, который якобы может "похлопотать" о сыне. Оправдать парня вряд ли получится, однако устроить ему максимально комфортные условия пребывания за решеткой — запросто. Также некоторые пользователи сети отмечают, что несмотря на данные полиции, преступник и его жертва не находились в романтических отношениях.

Многие украинцы поражены жестоким убийством и высказываются по этому поводу на просторах соцсетей.

Добавим, что если вина парня будет доказана, ему грозит до 15 лет за решеткой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о резонансном инциденте в Одессе — в сгоревшей квартире были обнаружены тела матери и сына. У женщины обнаружилось перерезанное горло.