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Забил молотком до смерти: известны детали убийства несовершеннолетней на Ровенщине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Тело девушки обнаружили на улице рядом с домом подозреваемого Новость обновлена 11 ноября 2022, 10:07
Тело девушки обнаружили на улице рядом с домом подозреваемого

Свой поступок 21-летний подозреваемый объяснять отказывается

В Украине стремительно растет процент убийств, которые преступники совершают у себя или у жертвы дома. Не успели поутихнуть разговоры о резонансной смерти мужчины в Днепре, как из Ровенской области пришли очередные трагические вести. Правоохранители расследуют гибель 17-летней девушки Марии, которую забил молотком ее знакомый. В момент совершения преступления молодые люди находились дома у подозреваемого.

Больше деталей сообщают представители Нацполиции и областной прокуратуры Ровенщины. Особое разглашение делу пытается придать знакомая погибшей под ником kimura.naomi, которая освещает расследование в своем TikTok.

Убийство произошло 7 ноября в селе Обарив. Окровавленное тело девушки без признаков жизни было обнаружено полицейскими на улице. Двор дома, в котором проживает подозреваемый, был весь покрыт кровавыми брызгами, очевидно оставленными, пока совершалась попытка избавиться от тела. Пострадавшую Марию забили молотком — у нее диагностировано не менее двадцати ран от тупого предмета на голове.

Ровно убийство девушки
Тело девушки нашли на улице

Занимателен тот факт, что после совершения убийства подозреваемый во всем признался родителям, а затем скрылся в неизвестном направлении. Следует отдать должное его отцу: он обратился в полицию.

Обарив убийство девушки
Окровавленные следы во дворе подозреваемого

На данный момент 21-летний парень задержан, он взят под стражу без возможности выйти под залог. Свою вину он признает лишь частично, а мотивы жестокого поступка объяснять отказывается.

Ровно убийство девушки
Процесс взятия под стражу

Интересно, что знакомая погибшей утверждает, что отцом подозреваемого является военнослужащий, который якобы может "похлопотать" о сыне. Оправдать парня вряд ли получится, однако устроить ему максимально комфортные условия пребывания за решеткой — запросто. Также некоторые пользователи сети отмечают, что несмотря на данные полиции, преступник и его жертва не находились в романтических отношениях.

Многие украинцы поражены жестоким убийством и высказываются по этому поводу на просторах соцсетей.

Добавим, что если вина парня будет доказана, ему грозит до 15 лет за решеткой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о резонансном инциденте в Одессе — в сгоревшей квартире были обнаружены тела матери и сына. У женщины обнаружилось перерезанное горло.

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#Ровенская область #Убийство #Криминал #Несовершеннолетняя