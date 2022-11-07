Пришел к своей жертве домой и ударил в грудь ножом: в Днепре в подъезде многоэтажки убили мужчину

После ссоры один из участников конфликта решил, очевидно, продолжить "разборки"

В Днепропетровской области, где октябрь завершился жутким убийством с "расчлененкой", произошел новый кровавый инцидент – ссора двух мужчин завершилась смертью одного из них.

Об этом рассказали в полиции области.

"В полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов в Амур-Нижнеднепровском районе города обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями. Как выяснили правоохранители, в этот день на улице между двумя мужчинами произошел конфликт. После этого нападавший пришел к потерпевшему и в подъезде нанес ему ножевое ранение в грудь. От полученных травм мужчина скончался", — сказано в сообщении.

Правоохранители установили злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

На месте преступления правоохранители изъяли орудие преступления – нож.

Жуткая улика убийства

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Максимальное наказание за преступление – до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось о том, что в Черкассах семейная ссора завершилась смертью женщины, которую задушил муж-полицейский.