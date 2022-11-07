Пришел к своей жертве домой и ударил в грудь ножом: в Днепре в подъезде многоэтажки убили мужчину
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После ссоры один из участников конфликта решил, очевидно, продолжить "разборки"
В Днепропетровской области, где октябрь завершился жутким убийством с "расчлененкой", произошел новый кровавый инцидент – ссора двух мужчин завершилась смертью одного из них.
Об этом рассказали в полиции области.
"В полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов в Амур-Нижнеднепровском районе города обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями. Как выяснили правоохранители, в этот день на улице между двумя мужчинами произошел конфликт. После этого нападавший пришел к потерпевшему и в подъезде нанес ему ножевое ранение в грудь. От полученных травм мужчина скончался", — сказано в сообщении.
Правоохранители установили злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
На месте преступления правоохранители изъяли орудие преступления – нож.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Максимальное наказание за преступление – до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Ранее сообщалось о том, что в Черкассах семейная ссора завершилась смертью женщины, которую задушил муж-полицейский.