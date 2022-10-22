Бив матір по голові кулаками та дерев’яним бруском: під Вінницею чоловік позбавив життя рідну людину

За скоєне зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі

У Вінниці, що готується до суворих зимових холодів, оперативники днями затримали 35-річного жителя Барської територіальної громади, який до смерті побив матір.

Подробиці справи розкрили в обласному відділі комунікації Нацполіції.

Відповідно до інформації правоохоронців, раніше їм надійшло повідомлення від вказаного громадянина про те, що його 58-річна мати померла у власному будинку.

Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на місце події, встановила, що смерть потерпілої настала внаслідок численних травм голови, тому її тіло було спрямоване на судово-медичну експертизу.

На місці вбивства

Також поліцейські опитали сусідів та знайомих сім’ї та встановили, що за життя померла часто скаржилася на свого сина, який її бив і ображав.

На підставі зібраних речових доказів та проведених слідчих та розшукових дій поліцейські встановили, що вбивцею став саме 35-річний син потерпілої.

Було встановлено, що в день смерті жінки між нетверезим зловмисником та його матір’ю виник конфлікт, у ході якого чоловік кулаками та дерев’яним бруском завдав кілька ударів по голові потерпілої. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла.

Речові докази у справі

Підозрюваний затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої). За такий злочин йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині чоловік намагався переконати суд, що вбив громадянську дружину з необережності, хоча насправді не намагався завдати їй шкоди.