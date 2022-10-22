Бил мать по голове кулаками и деревянным бруском: под Винницей мужчина лишил жизни родного человека

За содеянное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы

В готовящейся к суровым зимним холодам Виннице на днях оперативники задержали 35-летнего жителя Барской территориальной громады, который до смерти избил мать.

Подробности дела раскрыли в областном Отделе коммуникации Нацполиции.

Согласно информации правоохранителей, ранее им поступило сообщение от указанного гражданина о том, что его 58-летняя мать скончалась в собственном доме.

Прибывшая на место события, следственно-оперативная группа полиции установила, что смерть потерпевшей наступила в результате многочисленных травм головы, поэтому ее тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

На месте убийства

Также полицейские опросили соседей и знакомых семьи, и установили, что при жизни умершая часто жаловалась на своего сына, который ее избивал и оскорблял.

На основании собранных вещественных доказательств и проведенных следственных и розыскных действий полицейские установили, что убийцей является 35-летний сын потерпевшей.

Было установлено, что в день кончины женщины между нетрезвым злоумышленником и его матерью возник конфликт, в ходе которого мужчина кулаками и деревянным бруском нанес потерпевшей несколько ударов в область головы. От полученных травм женщина скончалась.

Вещественные доказательства по делу

Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

По этому факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей). За такое преступление злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Хмельницкой области мужчина пытался убедить суд, что убил гражданскую жену по неосторожности, хотя на самом деле не пытался причинить ей вреда.