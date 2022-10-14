У Сімферополі підліток пірнув ножем однокласника через фізкультуру (відео 18+)

Постраждалий "наважився" пробігти на фізкультурі швидше, ніж його кривдник

В окупованому Криму через дії проросійськи налаштованих людей регулярно страждають неповнолітні. Ще не вщух скандал із пораненою при чищенні танка дівчинкою, як галас піднявся через поножовщину в одній із місцевих шкіл. 15-річний підліток Герман М. підійшов на перерві до однокласника і завдав йому кількох ножових поранень. При цьому він явно хотів максимально нашкодити, адже побив потерпілого в шию.

Відео та деталі інциденту поділилися в Telegram-каналі "Mash на хвилі". Повідомляється, що подія зафіксована на території школи №21. Зазначається, що це вже не перший випадок прояву агресії у хлопця.

Учні цього ж класу розповідають, що постраждалий на уроці фізкультури зміг пробігти швидше, ніж Герман М. Спочатку останній вимагав вибачень у свого "кривдника", причому на колінах, але однокласник просто ігнорував його накази. Після цього на одній із перерв агресор вирішив радикальніше розібратися з цим питанням і пустив у хід ніж.

Наразі хлопчик, який отримав кілька поранень у шию, перебуває в реанімації. Повідомляється, що його стан дуже важкий, лікарі виборюють його життя. Місцева "прокуратура" вже розпочала слідство. Де знаходиться нападник і що йому загрожує, доки не повідомляється.

Школа №21 у Сімферополі на карті

Цікаво, що росіяни дуже обурені такою поведінкою підлітка і пропонують відправити його батьків на війну в Україні як покарання. Дехто ж вкахує на одяг школяра — гімнастерку з написом "Russia", і вважає, що така поведінка була заздалегідь передбачуваною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про стрілянину в одній зі шкіл російського Іжевська. Внаслідок нападу загинуло 15 людей. Винуватцем одразу ж назвали людину з "нацистськими" символами на одязі.