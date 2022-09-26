У росії "нацист" розстріляв дітей у школі: подробиці про жертви та відео (оновлено)

Повідомляється, що серед загиблих п'ятеро дітей

Поки росія оговтується від стрілянини, яку у військкоматі міста Усть-Ілімськ відкрив 25-річний мобілізований, поранивши начальника призовної комісії, в одній зі шкіл російського Іжевська невідомий чоловік відкрив вогонь по учнях та персоналу навчального закладу. За останніми даними, в результаті стрілянини загинули 15 осіб, у тому числі 11 дітей і 4 дорослих, поранення отримали 24 постраждалих, серед них 22 дитини та 2 дорослих.

Як пишуть російські пабліки, інцидент трапився у понеділок, 26 вересня у школі №88, розташованій на одній з вулиць міста Іжевськ. Згідно з інформацією, котру повідомляють очевидці події, невідомий у чорному костюмі нібито з нацистською символікою увірвався до школи і одразу вбив охоронця. Після чоловік відчинив двері до одного з класів, де якраз проходив урок і почав стріляти по дітях із двох травматичних пістолетів Макарова, перероблених під бойові патрони.

Російська школа, де невідомий відкрив стрілнину по дітях

Директору навчального закладу вдалося сховатися з пораненим підлітком у кабінеті, замкнувши двері. Інші школярі спільно з педагогами зачинилися в інших аудиторіях, поки правоохоронці намагалися знешкодити стрілка, який ховався на другому поверсі будівлі.

Пізніше нападник наклав на себе руки. Як повідомили в ск рф, коли вдалося встановити його особистість, ім'я стрільця — Артем Казанцев, 1988 року народження, він уродженець міста Іжевська, випускник цієї школи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Індії раптово впав атракціон, де знаходилося багато людей. В результаті надзвичайної події постраждали десятки людей, серед яких були й діти. Момент падіння вежі вільного падіння потрапив на відео.