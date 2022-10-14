В Симферополе подросток пырнул ножом одноклассника из-за физкультуры (видео 18+)

Пострадавший "посмел" пробежать на физкультуре быстрее, чем его обидчик

В оккупированном Крыму из-за действий пророссийски настроенных людей регулярно страдают несовершеннолетние. Еще не утих скандал с раненой при чистке танка девочкой, как шумиха поднялась из-за поножовщины в одной из местных школ. 15-летний подросток Герман М. подошел на перемене к однокласснику и нанес ему несколько ножевых ранений. При этом он явно хотел максимально навредить, ведь бил пострадавшего в шею.

Видео и деталями инцидента поделились в Telegram-канале "Mash на волне". Сообщается, что происшествие зафиксировано на территории школы №21. Отмечается, что это уже не первый случай проявления агрессии у напавшего парня.

Ученики этого же класса рассказывают, что пострадавший на уроке физкультуры смог пробежать быстрее, чем Герман М. Изначально последний требовал извинений у своего "обидчика", при чем на коленях, но одноклассник попросту игнорировал его приказы. После этого на одной из перемен он решил более радикально разобраться с данным вопросом и пустил в ход нож.

Сейчас получивший несколько ранений в шею мальчик находится в реанимации. Сообщается, что его состояние весьма тяжелое, врачи борются за его жизнь. Местная "прокуратура" уже начала следствие. Где находится нападавший и что ему грозит, пока не сообщается.

Школа №21 в Симферополе на карте

Интересно, что россияне весьма возмущены таким поведением подростка и предлагают отправить его родителей на войну в Украине в качестве наказания. Некоторые же указывают на одежду школьника — гимнастерку с надписью "Russia", и считают, что такое поведение было заранее предсказуемо.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о стрельбе в одной из школ российского Ижевска. В результате нападения погибло 15 человек. Виновником сразу же назвали человека с "нацистскими" символами на одежде.