Убил, обокрал и поджег квартиру: в Хмельницком задержали убийцу бабушки-пенсионерки

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему "светит" до 15 лет за решеткой

В городе Хмельницкий, где в сентябре отец убил сына, не справившись с управлением транспортным средством, на днях произошло еще одно чрезвычайное происшествие: мужчина убил и обокрал 80-летнюю пенсионерку, а также поджег ее квартиру.

Об этом сообщили правоохранители.

По их информации, в сентябре на линию "102" поступило сообщение, что из одной из квартир по улице Волочисской, где проживает пожилая женщина, идет дым.

На место происшествия безотлагательно выехала следственно-оперативная группа, которая выбила закрытую на ключ дверь и обнаружила в квартире тело 80-летней владелицы.

Как показала впоследствии экспертиза, женщина скончалась от удушения.

Также полицейский обратили внимание на то, что в квартире все было перевернуто "вверх дном" – похоже, злоумышленник искал ценные вещи, и поджег жилище с целью сокрытия преступления.

Позже родственники погибшей сообщили полицейским, что из квартиры исчезло более 20 тысяч гривен, ювелирные изделия, техника и документы.

В течение недели правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был знаком с пенсионеркой, ведь раньше жил по соседству.

Предполагаемый убийца бабушки

Во время обысков полицейские изъяли у злоумышленника похищенные документы и вещи. Технику и часть ювелирных изделий он уже успел сбыть, однако стражи порядка установили покупателей и изъяли их.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ему уже объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины и светит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что на днях стало известно о другом инциденте, который произошел в Днепре: там мужчина бросил в супругу арматирину, тем самым лишив ее жизни.