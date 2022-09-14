У Запоріжжі чоловік зарубав сокирою одразу трьох родичів: деталі та фото

Молодик вломився в будинок, щоб викрасти гроші, але його застали зненацька

Зранку, 12 вересня, до відділу поліції у Запоріжжі надійшло повідомлення про те, що в приватному будинку в Шевченківському районі міста вбито трьох людей. Слідчо-оперативна група, керівництво територіального підрозділу та обласного главку поліції прибули на місце злочину і швидко встановили обставини та підозрюваного у скоєні вбивств.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

У повідомленні зазначається, що 11 вересня 29-річний чоловік прийшлов до будинку, де живуть його близькі родичі, і планував викрасти звідти кошти, доки всі сплять. Проте, його дідусь і бабуся вже прокинулися, і стали на заваді його корисливої мети. Він жорстоко зарубав обох родичів сокирою, аби позбутися свідків злочину.

Однак, у будинку перебував і власний батько вбивці, тож злочинець накинувся також на нього, зарубавши сокирою. Знаряддя потрійного вбивства він викинув у річку недодалік і повернувся до себе додому, де намагався позбутися слідів крові на одязі.

Правоохоронні органи зібрали достатньо доказів причетності молодика до вбивств, тож йому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Підозрюваний у вбивстві

Збір доказової бази

Знаряддя вбивства

Відео прес-служби Головного управляння Національної поліції

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