Під Дніпром дитина вистрілила у груди 2-річному брату

Унаслідок інциденту маленький хлопчик опинився в реанімації

В одному з міст Дніпропетровської області чотирирічна дитина поцілила з пневматичної зброї у свого дворічного брата. Куля потрапила прямо в груди хлопчика. Дитина із проникаючою травмою грудної клітини була госпіталізована до медичного закладу.

Як у вівторок, 13 вересня, повідомило видання "Дніпровська панорама", згідно з попередніми відомостями, мати обох дітей прийшла із ними у гості до своєї сестри, де жінки разом випивали спиртні напої, поки діти гралися на подвір'ї. Коли старший хлопчик зайшов до будинку, на видному місті він помітив пневматичну рушницю та, взявши її до рук, випадково вистрілив у молодшого брата.

Інцидент, в результаті якого, дитина із тяжкою травмою була госпіталізована до реанімаційного відділення обласної лікарні, трапився 12 вересня близько 15:30 у Дніпровському районі міста Кам'янського. Наразі за життя хлопчика борються дніпровські медики.

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