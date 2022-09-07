Таємничий збіг: у Кременчуці знайшли тіла жінок у різних квартирах одного будинку

Причини смерті жінок наразі не розголошуються

В одному з багатоповерхових будинків, розташованих у Кременчуці, надзвичайники виявили тіла двох жінок у різних квартирах. Причини смерті наразі встановлюють судмедексперти.

Як повідомили у пресцентрі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Полтавській області, трупи жінок були виявлені у багатоповерхівці, котра знаходиться на вулиці Республіканській учора, 6 вересня.

По прибуттю на виклики, один з яких надійшов до Служби "101" близько 15-ї години, а другий — о 21:00, обидва надійшли від жителів будинку на Раківці, надзвичайники застосували для зламу дверей у квартирах шансовий інструмент.

У Кременчуці минулої доби за зачиненими дверима виявили тіла двох померлих жінок

За зачиненим дверима квартир рятувальники виявили тіла їх власниць. Вік жінок та причини їх смерті поки не розголошуються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Одесі чоловік познайомився з жінкою на вулиці та запропонував їй зайти. Після у знайомців стався словесний конфлікт, в результаті якого неадекват до смерті забив 51-річну одеситку, після чого розчленував її тіло та, загорнувши у ковдру рештки, викинув у сміттєвий бак.