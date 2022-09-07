Таємничий збіг: у Кременчуці знайшли тіла жінок у різних квартирах одного будинку
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Причини смерті жінок наразі не розголошуються
В одному з багатоповерхових будинків, розташованих у Кременчуці, надзвичайники виявили тіла двох жінок у різних квартирах. Причини смерті наразі встановлюють судмедексперти.
Як повідомили у пресцентрі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Полтавській області, трупи жінок були виявлені у багатоповерхівці, котра знаходиться на вулиці Республіканській учора, 6 вересня.
По прибуттю на виклики, один з яких надійшов до Служби "101" близько 15-ї години, а другий — о 21:00, обидва надійшли від жителів будинку на Раківці, надзвичайники застосували для зламу дверей у квартирах шансовий інструмент.
За зачиненим дверима квартир рятувальники виявили тіла їх власниць. Вік жінок та причини їх смерті поки не розголошуються.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Одесі чоловік познайомився з жінкою на вулиці та запропонував їй зайти. Після у знайомців стався словесний конфлікт, в результаті якого неадекват до смерті забив 51-річну одеситку, після чого розчленував її тіло та, загорнувши у ковдру рештки, викинув у сміттєвий бак.