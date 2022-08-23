В Одесі п'яничка розчленував малознайому жінку, а її труп викинув у сміттєвий бак

Зловмисник завдав жінці низку тяжких травм, після чого остання померла

Жителі Одеської області схвильовані новим кривавим вбивством, яке нещодавно сталося в обласному центрі. Там, в одній з багатоповерхівок чоловік до смерті забив 51-річну жінку, після чого розчленував її тіло та, загорнувши у ковдру рештки, викинув у сміттєвий бак.

Як у вівторок, 23 серпня, повідомили у пресцентрі Головного управління поліції області, тіло жінки було знайдено після того, як про її зникнення правоохоронців повідомила мати. За її словами, донька кілька днів не виходила на звязок, хоча раніше такого не траплялося.

Намагаючись встановити обставини зникнення одеситки, правоохоронці дізналися, що останнім, хто міг бачити розшукувану, був 44-річний житель Суворовського району. Напередодні він познайомився зі зниклою одеситкою і запросив її до себе.

Під час спільного застілля, де були присутні й міцні напої, між чаркувальниками виникла словесна суперечка, яка швидко переросла у штовханину. В ході сварки чоловік кілька разів вдарив нову знайому по голові, після чого та померла.

Побоюючись покарання за скоєне, зловмисник вирішив приховати сліди злочину. Він відтягнув тіло до підсобного приміщення, після чого розчленував його, замотав у ковдру та викинув у сміттєвий бак.

Під час розмови із правоохоронцями, одесит не став відмовлятися від своєї причетності до вбивства та звинуватив у всьому оковиту.

Наразі фігурант затриманий, йому вже повідомили про підозру. В рамках частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Слідство триває.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Одесі поліція розслідувала обставини смерті двох чоловіків. Тіло одного було знайдено у дворі багатоповерхового будинку, іншого знайшли мертвим в одній з квартир із ножовими пораненнями.