Таинственное совпадение: в Кременчуге нашли тела женщин в разных квартирах одного дома

Причины смерти владелиц квартир пока не разглашаются

В одном из многоэтажных домов, расположенных в Кременчуге, чрезвычайники обнаружили тела двух женщин в разных квартирах. Причины смерти устанавливают судмедэксперты.

Как сообщили в пресс-центре Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, трупы женщин были обнаружены в многоэтажке, которая находится на улице Республиканской вчера, 6 сентября.

По прибытию на вызовы, один из которых поступил в Службу "101" около 15 часов, а второй — в 21:00, оба поступили от жителей дома на Раковке, чрезвычайники применили для взлома двери в квартирах шансовый инструмент.

В Кременчуге за прошедшие сутки за закрытыми дверями обнаружили тела двух умерших женщин

За закрытыми дверями квартир спасатели обнаружили тела их владелиц. Возраст женщин и причины их смерти пока не разглашаются.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Одессе мужчина познакомился с женщиной на улице и предложил ей зайти. Затем у знакомых произошел словесный конфликт, в результате которого неадекват до смерти забил 51-летнюю одесситку, после чего расчленил ее тело и, завернув в одеяло остатки, выбросил в мусорный бак.