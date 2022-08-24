Криваві розбірки у Дніпрі: чоловік підстрелив свого сусіда, після чого застрелився сам

Поліцейські працюють на місці стрілянини в Новокодацькому районі

На одній з вулиць обласного центру Дніпропетровської області стався кривавий конфлікт між двома сусідами, один з них відкрив стрілянину, поранивши знайомого, а після наклав на себе руки.

Як у середу, 24 серпня, у своєму телеграм-каналі повідомило місцеве видання "Дніпро Оперативний", кривавий інцидент стався близько 11-ї години на вулиці Орловський. На місці злочину працюють представники правоохоронних органів та медики.

Попередньо вдалося встановити, що у під'їзді одного з багатоповерхових будинків між двома сусідами у під'їзді виник конфлікт, під час якого один із чоловіків дістав зброю та вистрілив з неї у ногу іншому. Після, побоюючись наслідків свого кривавого вчинку, містянин забарикадувався у своїй квартирі.

Коли представники спецпідрозділу "КОРД" виламали двері квартири, де ховався зловмисник, та зайшли в середину, чоловік випустив кулю в себе та загинув.

Потерпілого ж у тяжкому стані госпіталізували до найближчого медичного закладу.

Варто відзначити, що у поліції Дніпропетровщини інформацію щодо події вже встигли підтвердити. Зокрема на сторінці правоохоронців у Фейсбуці відзначили, що поряд із померлим було виявлено зброю, з якої він підстрелив свого сусіда.

Наразі деталі та факти події встановлюють криміналісти. Тіло самогубця направили на судовомедичну експертизу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Одесі чоловік до смерті забив 51-річну жінку, після чого розчленував її тіло та, загорнувши у ковдру рештки, викинув у сміттєвий бак.