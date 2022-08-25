На Черкащині хворий син жорстоко розправився зі своєю матір’ю 16 ударами ножа

Жінка напередодні забрала сина додому із закладу, де він проходив психіатричне лікування

Побутові сварки часто призводять до кримінальних злочинів. Так нещодавно на Запоріжжі жінка молотком вбила нав’язливого 81-річного залицяльника, який засидівся у неї в гостях. А у Черкаській області поліція зафіксувала жорстоке убивство – психічно неврівноважений син зарізав свою матір.

Як повідомили в обласній поліції, подія трапилась у селі Ротмистрівка Смілянського району. Близько 22:00 22 серпня місцеві мешканці повідомили правоохоронцям, що знайшли на подвір’ї власного будинку закривавлену 56-річну сусідку, яка не подавала ознак життя. Поліцейські, які прибули на місце, виявили на тілі жінки сліди насильницької смерті — 16 колотих ран на голові, животі та спині. Одразу було відкрито кримінальне провадження за фактом убивства і вилучені речові докази.

Як вдалося встановити по гарячих слідах, жінку вбив її 37-річний син. Під час сварки він вхопився за ніж і наніс їй серію ударів, від яких вона померла на місці.

Після цього чоловік пішов з дому. Його знайшли на території села та затримали. Як встановила поліція, він перебував на обліку у лікаря-психіатра та проходив лікування у спеціалізованому закладі. За добу до трагедії мати забрала його додому.

Слідчі за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіка можуть ув’язнити за скоєне вбивство на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Як повідомляв "Телеграф", убивство з необережності сталося в окупованому Генічеську, де у черзі за пенсією випадково затоптали літнього мужчину.