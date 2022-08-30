Ушибы и сотрясение мозга: в Черкассах мужчина жестоко избил женщину с 3-летним ребенком (фото)

Мужчина угрожал женщине металлической палкой, однако выбросил ее перед прибытием копов

Пока Черкасщина приходит в себя от кровавого убийства больным сыном родной матери, на одной из улиц областного центра мужчина напал на женщину с ребенком и жестоко ударил несчастную. Трехлетняя девочка и ее мама госпитализированы в больницу.

Как сообщает издание "18000", инцидент произошел поздно вечером 29 августа на улице 30-летия Победы в Черкассах. У правоохранителей информацию о шокирующем случае также подтвердили.

Как рассказал спикер пресс-центра патрульной полиции области Алексей Драгун, вызов по избиению бывшим сожителем поступил от местной жительницы. По ее словам, травмы от пришедшего к ней по вещам экс-возлюбленного получила не только она, но и ее трехлетняя дочь. Во время ссоры бывший сожитель нанес ей удар, от чего потерпевшая не удержалась на ногах и упала вместе с малышкой.

Ребенок, пострадавший от пинков неадекватного мужчины

Во время предварительного осмотра ребенка медики обнаружили у девочки ссадины и кровь на лице, а так же теле. Более подробное обследование показало, что в результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В настоящее время девочка совместно с мамой находится в одном из отделений Черкасской областной детской больницы.

Как рассказывают медики, мама пострадала меньше: у нее обнаружили только синяк на скуле.

Пока детали и факты происшествия устанавливают представители правоохранительных органов и сотрудники ювенальной превенции области.

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