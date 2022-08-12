На Львівщині онук жорстоко зарізав бабусю: в'язниці йому вдалось уникнути

Чоловік завдав своїй бабусі численні удари кухонним ножем в голову та шию

В одному з міст Львівської області 27-річний молодик жорстоко зарізав власну бабусю. Через численні удари ножем 72-річна жінка загинула, проте її родичу все ж вдалося уникнути в'язниці за скоєне.

Як повідомляє видання zaxid.net, посилаючись на дані, отримані у прокуратурі Львівської області, житель міста Червоноград був визнаний неосудним, тож замість відбування покарання за вбивство рідної людини, примусово лікуватиметься у психіатричній лікарні.

Як вдалося встановити у рамках слідства, вбивство літньої жінки відбулося 26 травня. 27-річний чоловік, який є онуком пенсіонерки, завдав їй численні удари ножем по голові та шиї. В результаті тяжких поранень, які отримала бабуся, вона миттєво померла. Правоохоронці оголосили онукові про підозру у вмисному вбивстві в рамках частини 1-ї статті 115-ї, проте у межах досудового розслідування було прийнято рішення щодо направлення чоловіка на подальшу судово-психіатричну експертизу.

Перевірка встановила, що у момент вбивства родички, чоловік страждав на тяжке психічне захворювання — параноїдальну шизофренію з дефектом особистості в емоційно-вольовій сфері, тож не міг надати адекватну оцінку своїм діям, а також не керував ними.

Прокуратура завершила досудове розслідування в рамках кримінального провадження та скерувала до суду запит щодо застосування до обвинувачуваного примусових заходів медичного характеру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на території окупованого росіянами Луганську почав діяти маніяк. Чоловік у військовій формі вже встиг жорстоко вбити та зґвалтував вісім жінок, проте правоохоронці шукати його не поспішають.