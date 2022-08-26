Сделал замечание за сигареты – получил ножом: пьяный конфликт в Тернополе чуть не закончился убийством

Молодой человек вступился за пожилых соседей, которым мешал сигаретный дым, и чуть не погиб

Нетрезвые люди нередко во время ссоры, чтобы доказать свою правоту, хватают за нож или другой предмет, который потом полиция назовет орудием убийства. Так на Запорожье в руках нетрезвой дачницы им стал молоток, которым она убила своего 81-летнего соседа-ухажера. В Тернополе соседская ссора закончилась ударами ножа.

Как сообщили в областной полиции, 31-летний житель города оказался в тяжелом состоянии в больнице после того, как его ударил в грудь нетрезвый сосед. Мужчина 41-летнего возраста вместе со своей супругой вечером 25 августа распивал алкогольные напитки, когда женщина решила выйти на балкон покурить. Дым от ее сигарет начал мешать пожилым людям, живущим этажом выше. Они попросили соседку не отравлять их, на что получили поток нецензурной брани.

В это время пострадавший проходил мимо дома и решил вступиться за старших людей. Он поднялся на этаж, чтобы убедить нетрезвых супругов вести себя прилично, сосед выскочил на него с ножом и нанес удар в грудную клетку. Молодой человек был госпитализирован с проникающим ранением в реанимацию.

Нападающего же задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 15, части 1 статьи 115 (окончено покушение на убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Читайте также: Категория Crime На Львовщине внук жестоко зарезал бабушку: тюрьмы ему удалось избежать Мужчина нанес своей бабушке многочисленные удары кухонным ножом в голову и шею

Как сообщал "Телеграф", накануне в Черкасской области задержали психически нездорового мужчину, который зарезал собственную мать.