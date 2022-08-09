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На Запоріжжі побачення 81-річного дачника з сусідкою закінчилось убивством

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Місце, де поліція знайшла тіло загиблого
Місце, де поліція знайшла тіло загиблого

Чоловік зайшов до сусідки в гості, але вона була не в настрої його бачити, тож виникла сварка

В Одесі поліція розслідує випадкове вбивство правоохоронцем своєї колеги. На Запоріжжі у копів на розгляді не менш резонансна справа. У смт Кушугум побачення 81-річного дачника з 50-річною сусідкою закінчилось убивством.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції у Запорізькій області, про зникнення свого батька повідомила дочка пенсіонера-дачника. Вона повідомила, що він поїхав на свою ділянку у Кушугумі і перестав виходити на зв'язок.

Поліцейські виїхали у садове товариство, де була дача зниклого, і з’ясували, що він періодично заходив у гості до сусідки, з якою його пов’язувала романтична дружба. Востаннє його бачили саме в її компанії.

Правоохоронці оглянули дім і ділянку сусідки і у сіннику знайшли недбало складену копицю сіна, поруч з якою стояла каністра із залишками бензину. Під цим сіном лежало тіло зниклого пенсіонера.

Як встановила слідчо-оперативна група, 4 серпня сусід зайшов до жінки, з якою часто спілкувався. Але вона була напідпитку і не хотіла компанії. Пенсіонер продовжував наполягати на своєму, виникла сварка, жінка вхопилась за молоток і почала наносити своєму гостю удари. Коли вона помітила, що чоловік не подає ознак життя, то відтягнула його у сінник і намагалась спалити тіло, а потім закидала сіном.

Жінці оголосили підозру за статтею "Умисне вбивство". Вона передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк від 7 до 15 років.

Як повідомляв "Телеграф", в окупованому Луганську з’явився серійний ґвалтівник-убивця, який полює на молодих жінок. Але шукати його окупаційна "поліція" не збирається.

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#Поліція #Вбивство #Запорізька область