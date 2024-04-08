Ребенка подбросило вверх: в Днепре на пешеходном сбили 11-летнего мальчика (видео)

Дети перебегали дорогу, но именно водитель Hyundai грубо нарушил ПДД.

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Hyundai сбил 11-летнего мальчика, который вместе с другом перебегали через дорогу в пределах пешеходного перехода.

Видео и подробности происшествия сообщает Информатор. Согласно информации, именно водитель Hyundai нарушил правила дорожного движения.

ДТП на пешеходном в Днепре: что известно

Как сообщается, столкновение произошло на перекрестке Паникахи и Платонова. На видео видно, что 2 подростка перебегают дорогу. В этот момент Hyundai сбивает одного из них. Мальчик мгновенно очутился на капоте машины и подлетел вверх. Потом упал на дорогу. К счастью, он почти цел – имеет перелом левой лучевой кости. Его забрали в больницу.

Видео Информатору предоставили в Ситуационном центре Днепра. На нем видно, что светофор — красный цвет, однако Hyundai мчался на скорости. Другой мальчик также упал на дорогу, потому что, похоже, авто и его зацепило. Однако быстро встал и побежал по пешеходному переходу.

Все обстоятельства происшествия устанавливают представители правоохранительных органов. Напомним, что в Кривом Роге после ДТП водитель Lexus напал на водителя Nissan. Тогда "Телеграф" писал, что мужчина в форме выскочил из элитного авто и набросился на пожилого мужчину.