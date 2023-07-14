Радоваться или насторожиться: что народные приметы говорят о находке чужого кольца

Считается, что кольцо является магическим атрибутом

Украшения способны накапливать энергетику, особенно кольца, потому что имеют замкнутую форму. И с этим аксессуаром связано множество народных примет. Считается, что брать украшения, найденные на улице не стоит, но случай с кольцом рассматривает по-другому.

Эксперты в материале Meta рассказали, стоит вам насторожиться или обрадоваться, если вы случайно найдете чужое кольцо и как, в случае его, избавиться от его негативной энергии.

К чему найти чужое кольцо

Согласно приметам, найти кольцо — к удаче и успеху в личной жизни, а также в карьере и финансах. Такая находка должна привлечь в вашу жизнь позитивные перемены. Если вы еще не находитесь в отношениях, тогда вам может встретиться надежный человек,в которому вы можете влюбиться. Если вы уже состоите в отношениях, то вполне возможно, что в ближайшем времени вы пойдете с возлюбленным под венец, в семейная жизнь будет полна счастья и достатка. Если вы замужем, то такая находка может говорить о пополнении в семье.

Еще найденное кольцо может говорить о скором повышении на работе, прибавке к зарплате. Если вы находитесь в поиске работы, то следует подготовиться к какому-то выгодному предложению или высокооплачиваемой вакансии.

Однако эзотерики говорят, что положительное значение имеет только кольцо, у которого нет никаких дефектов. Такой аксессуар сулит удачу и успех практически во всех сферах.

Если вы нашли кольцо, но переживаете, что оно несет негативную энергетику, оставьте его на сутки в емкости с подсоленной водой или прогрейте его пламенем свечи. Считается, что такой ритуал очистит украшение.

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