Зеленый зонт привлечет любовь, а под голубым ни за что не заболеете: любопытные приметы

Есть интересные народные приметы о зонтике, которые вы могли и не знать.

Чтобы погода не застала врасплох, желательно брать с собой зонт – тогда дождя не будет, даже если на улице пасмурно. Эта общеизвестная примета, как ни странно, очень часто срабатывает как раз наоборот: если вы не взяли зонт, не удивляйтесь, что дождь вас намочит.

Однако, помимо ливней и неблагоприятных погодных условий, с зонтом связаны многие другие приметы и поверья. В частности, от того, какого цвета ваш зонтик, может зависеть и ваше настроение и даже судьба.

Приметы про зонтики

Зеленый зонт привлекает к своему хозяину семейное счастье, а также приближает долгожданную встречу с любимым человеком.

Зонт белого цвета может спровоцировать сплетни и слухи за вашей спиной.

Красный зонт совершенно противопоказан вспыльчивым и нетерпеливым людям – он еще больше усугубит и без того сильные эмоции.

Голубой зонт благоприятно воздействует на иммунитет и здоровье в целом, а его владелец окажется защищенным от межсезонных простуд.

Зонт оранжевого цвета за счет яркости притягивает к своему хозяину опасных и непорядочных людей.

Нейтральный синий цвет зонта не грозит никакими неприятностями и соответствует хмурой дождливой осенней погоде.

Классический черный зонт также не содержат в себе плохих предзнаменований, но и вряд ли добавит своему обладателю оптимизма в мрачную погоду.

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