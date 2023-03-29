"Препод принимает зачет": в украинском университете пара занималась сексом на подоконнике (видео)

Студенты очень удивились тому, что происходило за окном напротив

В Украине разгорается новый скандал в университете. Так, недавно абитуриенты подняли волну негатива по отношению к ректору Национального университета культуры Поплавского и его сексистским высказываниям. А ныне студенты в Днепре подозревают преподавателя в непристойном поведении прямо в стенах вуза.

Так, в Днепровском университете внутренних дел заметили любящуюся на подоконнике пару. Об этом сообщил местный Telegram-канал "ХД Днепр".

"Высшее учебное заведение ДГУВД, проспект Гагарина, 26. Сегодня препод принимает зачет сексом в студенческом корпусе", — говорится в комментарии под видео. Ролик сопровождается изумленными криками студентов, собравшихся в аудитории или в коридоре у окна напротив. На видео заметно обнаженного мужчину с волосами темного цвета, а также руки девушки, спершей локти на подоконнике. Мужчина совершает какие-то движения.

Видео уже распространяется в соцсетях. В комментариях кроме удивления ощутим также и скепсис. Комментаторы подчеркивают, что личность мужчины неизвестна, как и причина полового акта, мол, не факт, что это зачет. И не факт, что преподаватель.

Напомним, что громкий секс-скандал произошел раньше в Киеве. Группа ребят решила заняться видеоблогерством, а тематикой избрали прямые трансляции. Во время одной из них они устроили пьяную вечеринку, где, по словам общественности, изнасиловали девушек без сознания.

Годом ранее другой популярный стриммер из Винницы оскандалился из-за возможного секса с несовершеннолетней. Речь идет о видеоблогере Виталие Цале, известном под прозвищем Папич.