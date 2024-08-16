Проверьте, есть ли у вас экстрасенсорные способности: шесть основных признаков

Проверьте, нет ли у вас этих признаков

Некоторые люди категорически не верят в экстрасенсов и потусторонний мир. В то же время некоторые считают, что существуют высшие силы, которые могут мешать или помогать.

Более того, иногда человек может ощущать на себе влияние высших сил, например, видеть вещие сны, или даже обладать экстрасенсорными способностями. О признаках, которые могут это указывать, рассказывает "Телеграф".

Как признаки указывают на экстрасенсорные способности

Пророческие сны

Если человек видит сны, которые затем осуществляются в разных формах, это может свидетельствовать о его экстрасенсорных способностях. Эзотерики считают, что во время сновидений такое лицо имеет доступ к более высоким уровням реальности и получает информацию о том, что может произойти в будущем.

Технические устройства

Бывают ситуации, когда техника ведет себя непредсказуемо в присутствии определенного человека — либо часто ломается, либо начинает работать безупречно. Эзотерики объясняют такие явления влиянием мощного биополя человека, которое может как отрицательно, так и положительно отражаться на работе электронных приборов.

Эмпатия

Когда человек очень остро воспринимает эмоции окружающих, это может свидетельствовать о его способности к экстрасенсорному восприятию. Эзотерики считают, что такое интенсивное чувство других эмоций связано с восприятием энергетических волн, которые эти люди излучают.

Присутствие невидимых существ

Иногда люди чувствуют, что в пустом помещении есть еще кто-то, даже если никого физически не видно. Эзотерики считают, что это может свидетельствовать о способности воспринимать энергетические сущности, которые не замечают другие люди.

Сильная интуиция

Иногда у человека возникает четкое предчувствие неприятных событий, которые должны произойти. Такое явление может являться следствием развитой интуиции, сочетающейся с экстрасенсорными способностями. Внутреннее чувство может регистрировать энергетические изменения вокруг, сигнализируя о потенциальной опасности.

Тревога от открытой двери

Некоторые люди испытывают дискомфорт, когда дверь в помещении остается открытой. Эзотерики считают, что это может быть связано с тем, что человек воспринимает энергетические потоки, проходящие через открытую дверь, вызывая внутреннюю тревогу.

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