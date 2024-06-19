Казнь украинского военного в Донецкой области: установлена личность погибшего

Сейчас всю информацию проверяют

Личность украинского военного, которого российские оккупанты обезглавили в Донецкой области, вместо того, чтобы взять в плен, установлена. Также известны данные российских командиров, отдавших приказ обезглавить украинца.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин. Информация появилась на его странице Facebook.

"Установлена личность погибшего. Пока мы не можем назвать его имени, ведь продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных ", — написал он.

В настоящее время информацию проверяют.

"Этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение к международному праву и общечеловеческой морали — это государственная политика страны-террориста России. Каждый мировой лидер, который жмет руку путину, должен осознавать, что жмет руку лицу, поощряющему варварские убийства", — добавил Андрей Костин.

Напомним, 18 июня стало известно о еще одной жестокой казни украинского военного. Российские захватчики в Донецкой области обезглавили украинского защитника. Повреждённый бронированный автомобиль, на котором находилась отрезанная голова бойца, обнаружили Силы обороны во время аэроразведки.

По этому факту возбуждено уголовное производство по статье — нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее "Телеграф" сообщил, почему россияне казнят украинских военных напоказ. Некоторые из них за эти ужасающие преступления получают финансовое вознаграждение и не только.