Бесчеловечная жестокость: россияне обезглавили украинского военного (фото)

Доказательства очередного военного преступления террористов заметила аэроразведка

Российские военные продолжают проявлять бесчеловечную жестокость и совершать преступления, казня украинских военных. В Волновахском районе Донецкой области они отрезали голову украинского военного и положили ее на капот бронеавтомобиля ВСУ.

Информацию 18 июня подтвердил генеральный прокурор Андрей Костин. Он написал в соцсетях, что российским командирам приказали не брать в плен украинских военных, а обезглавливать их.

"Новые ужасные доказательства преступной политики России, направленной на уничтожение украинцев. Мы получили информацию, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих, а убить их с бесчеловечной жестокостью — путем обезглавления. Преступление совершено в Донецкой области", — написал Костин.

Генпрокурор написал, что это не единичные инциденты. Обезглавление украинских военных является спланированной стратегией российского режима. Эти преступные приказы отдавались на уровне руководства батальона и роты.

"Не оставим эти преступления безнаказанными. Призываю весь цивилизованный мир к изоляции и наказанию страны-террористки", — написал Костин.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Фото опубликовал генпрокурор Украины Андрей Костин

Напомним, ранее в сети появились сообщения, что россияне отрезали голову украинского военного. Это произошло в Волновашском районе Донецкой области. Отрезанную голову, лежавшую на поврежденном бронеавтомобиле ВСУ, заметила аэроразведка.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему россияне казнят украинских военных напоказ. Некоторые из них за эти ужасающие преступления получают финансовое вознаграждение и не только.